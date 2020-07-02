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وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

Time منذ ساعة
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وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الرياض (صدى):
شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم , في الاجتماع الافتراضي للدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على توصيات الدورة (40) لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وكذلك تقرير نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس 42 و 43، إضافة إلى توصيات اللجنة الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمجلس.

هذا وسيعقد وزراء الشباب والرياضة العرب يوم الأحد المقبل 5 يوليو 2020 اجتماعًا افتراضيًّا للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لمناقشة ما يتم عرضه من جدول أعمال، وطرح عددٍ من التوصيات واتخاذ قرارات بشأنها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ياله من ثور ادرع ..
ابو محمد 😎
اعوذ باالله .. .. اكلنه وهو حي وبكل وحشيه ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كل هاالأمراض والمصايب بأسباب تجاربهم المخبريه ، لعنهم الله ..
فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.
فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.

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