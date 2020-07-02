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صورة قديمة لـ "الأمير سعد بن عبدالرحمن" قبل أكثر من 100 عام

Time منذ ساعة
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صورة قديمة لـ "الأمير سعد بن عبدالرحمن" قبل أكثر من 100 عام

عادل الحربي (صدى):
وثقت صورة قديمة الأمير سعد بن عبدالرحمن، شقيق الملك عبدالعزيز، داخل قصر بالرياض.

وظهر الأمير وهو يتوسط حاشيته في قصر الحكم عام 1912 م .

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أحدث التعليقات

فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.
فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
شرقاوي
المشكله ان الصحه الان اهملت كل شي واصبحت تركز على كورونا انا عندي ابن مصاب بمرض التصلب اللويحي والمفروض ياخذ ابره من قبل رمضان والمستشفى والصحه يقولون مافي كلمت 937 مافي فايده

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