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شاهد..دهّان سعودي يروي تجربته للعمل بالمهنة وسبب إنكاره أنه سعودي

Time منذ ساعة
Views 2000
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شاهد..دهّان سعودي يروي تجربته للعمل بالمهنة وسبب إنكاره أنه سعودي

تبوك (صدى):
روى الشاب السعودي مشاري مجرشي والذي يعمل دهّانا في منطقة تبوك، كيف بدأ العمل في المهنة.

وقال في مقطع فيديو متداول إن فكرة عمله في الدهانات جاءت بعدما فتح شقيقه محلا للدهانات في تبوك وطالبه بإيجاد عامل، ليعرض عليه أن يعمل هو لديه.

وأضاف أنه عمل لدى شقيقه في المحل ما يقرب من 7 أشهر، تعلم خلالها البيع والشراء وكل ما يخص الدهانات، ليتجه بعدها إلى تعلم المهنة نفسها عن طريق مقاطع الفيديو على "يوتيوب".

وأكد أن أول زبون تعامل معه أنكر له أنه سعودي في بداية الأمر، حتى يثق في أنه سوف ينجز له العمل كما يريد، وعندما أنهى العمل على ما يرام أخبره أنه سعودي، ليقبّل الزبون رأسه وينشر رقمه لدى الكثير من الناس.

وتابع: "عندما تضع في جيبك 5 آلاف أو 10 آلاف ريال تنسى تعبك وتجلس 3 ايام وانت تتمنى الشغلة اللي بعدها".

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أحدث التعليقات

فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.
فهد سعد يحيى الشهراني
يارب اني انقبلت.
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
شرقاوي
المشكله ان الصحه الان اهملت كل شي واصبحت تركز على كورونا انا عندي ابن مصاب بمرض التصلب اللويحي والمفروض ياخذ ابره من قبل رمضان والمستشفى والصحه يقولون مافي كلمت 937 مافي فايده

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