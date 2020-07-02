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النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة

Time منذ 8 دقائق
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النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة

علي القحطاني (صدى):
أمرت النيابة العامة، بالقبض على مواطن أساء إلى المرأة العاملة، بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة.

وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن مركز الرصد النيابي وثق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه إساءة مباشرة إلى المرأه السعودية وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم- المرأة وتمكينها في المجتمع.

وأضاف المصدر، أنه صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيئ، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه، بناء على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشار إلى أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبعث صداه
عندما يغيب المساء
يستاهل وعليكم به
عندما يغيب المساء
يستاهل وعليكم به
هيو
جزاك الله خير يا صاحب المقطع للاسف المرور يحتاج رجل حازم عنده خطه وادوات ودعم . دوريات المرور والشرطة هذه مسؤوليتهم.
زائر
العنوان زاتي هههههههههههههه

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