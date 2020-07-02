ميغان ماركل تحدد 3 من العائلة المالكة في دعواها القضائية وتشير إلى الخلاف مع كيت

لندن (صدى):
حدّدت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، ثلاثة أشخاص من العائلة المالكة البريطانية يتقاضون أجرا على واجباتهم الملكية، متسائلة لماذا لم تكن تتقاضى هي الأخرى أجرًا على ذلك.
جاء ذلك خلال مستندات المحكمة التي تقاضي فيها شركة أسوشيتد نيوزبيبر ليمتد، المالكة لصحيفة ديلي ميل البريطانية؛ بسبب نشر مقال عن مجلة People يتحدث عن خلافها الشديد من والدها ومع كيت ميدلتون دوقة كامبريدج.
وذكرت ماركل، الأصدقاء الخمسة الذين أجروا المقابلة مع المجلة وهم A و B و C و D و E، مؤكدة أنها لم تمنحهم الحق في الحديث باسمها وأنهم بذلك شهروا بها.
يشار إلى أن هؤلاء الخمسة وصفتهم المجلة بأنهم الدائرة الداخلية لميغان وهم: صديق قديم، وزميلان سابقان، وصديق من لوس أنجلوس، وصديق مقرب.
وأوضحت الأوراق، أن ميغان تعتقد أن زفافها من الأمير هاري في وندسور في عام 2018 حقق مليار جنيه إسترليني لعائدات السياحة، مؤكدة أنها أنفقت من أموالها الخاصة على الرحلات الجوية لوالدها من وإلى لندن وفندقه من أجل زفافها.
وأفادت ماركل، أن هناك 3 أفراد من العائلة المالكة البريطانية وهم الأميرة بياتريس والأميرة يوجين والأمير مايكل، يتلقون أجرًا نتيجة كونهم في العائلة المالكة وتساءلت لماذا لا يمكنها تلقي أجرًا أيضًا.
وكشفت أوراق المحكمة، الخلاف الملكي مع ويليام وكيت قبل أن يتنحى هاري وميغان من واجبهما الملكي.