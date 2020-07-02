نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ميغان ماركل تحدد 3 من العائلة المالكة في دعواها القضائية وتشير إلى الخلاف مع كيت

Time منذ 48 دقيقة
Views 1590
ميغان ماركل تحدد 3 من العائلة المالكة في دعواها القضائية وتشير إلى الخلاف مع كيت

لندن (صدى):
حدّدت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، ثلاثة أشخاص من العائلة المالكة البريطانية يتقاضون أجرا على واجباتهم الملكية، متسائلة لماذا لم تكن تتقاضى هي الأخرى أجرًا على ذلك.

جاء ذلك خلال مستندات المحكمة التي تقاضي فيها شركة أسوشيتد نيوزبيبر ليمتد، المالكة لصحيفة ديلي ميل البريطانية؛ بسبب نشر مقال عن مجلة People يتحدث عن خلافها الشديد من والدها ومع كيت ميدلتون دوقة كامبريدج.

وذكرت ماركل، الأصدقاء الخمسة الذين أجروا المقابلة مع المجلة وهم A و B و C و D و E، مؤكدة أنها لم تمنحهم الحق في الحديث باسمها وأنهم بذلك شهروا بها.

يشار إلى أن هؤلاء الخمسة وصفتهم المجلة بأنهم الدائرة الداخلية لميغان وهم: صديق قديم، وزميلان سابقان، وصديق من لوس أنجلوس، وصديق مقرب.

وأوضحت الأوراق، أن ميغان تعتقد أن زفافها من الأمير هاري في وندسور في عام 2018 حقق مليار جنيه إسترليني لعائدات السياحة، مؤكدة أنها أنفقت من أموالها الخاصة على الرحلات الجوية لوالدها من وإلى لندن وفندقه من أجل زفافها.

وأفادت ماركل، أن هناك 3 أفراد من العائلة المالكة البريطانية وهم الأميرة بياتريس والأميرة يوجين والأمير مايكل، يتلقون أجرًا نتيجة كونهم في العائلة المالكة وتساءلت لماذا لا يمكنها تلقي أجرًا أيضًا.

وكشفت أوراق المحكمة، الخلاف الملكي مع ويليام وكيت قبل أن يتنحى هاري وميغان من واجبهما الملكي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبعث صداه
عندما يغيب المساء
يستاهل وعليكم به
عندما يغيب المساء
يستاهل وعليكم به
هيو
جزاك الله خير يا صاحب المقطع للاسف المرور يحتاج رجل حازم عنده خطه وادوات ودعم . دوريات المرور والشرطة هذه مسؤوليتهم.
زائر
العنوان زاتي هههههههههههههه

أخر الأخبار

شاهد..دهّان سعودي يروي تجربته للعمل بالمهنة وسبب إنكاره أنه سعودي
شاهد..دهّان سعودي يروي تجربته للعمل بالمهنة وسبب إنكاره أنه سعودي
Time منذ 14 ثانية Views 1009
حكم التحدث مع الأصدقاء عن الصدقة التي نقوم بها (فيديو)
حكم التحدث مع الأصدقاء عن الصدقة التي نقوم بها (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1180
الرياض ومكة المكرمة تسجلان حالات وفاة جديدة بكورونا
الرياض ومكة المكرمة تسجلان حالات وفاة جديدة بكورونا
Time منذ 6 دقائق Views 1289
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة
Time منذ 7 دقائق Views 1272
الإعلامي ” سعيد العجل ” يتلقى شكر وتقدير جامعة شقراء
الإعلامي ” سعيد العجل ” يتلقى شكر وتقدير جامعة شقراء
Time منذ 8 دقائق Views 1109
خطوات تنظيف دواسات السيارة
خطوات تنظيف دواسات السيارة
Time منذ 8 دقائق Views 1118
بالفيديو .. عقار كبير يسقط علي سائق حفار
بالفيديو .. عقار كبير يسقط علي سائق حفار
Time منذ 8 دقائق Views 166
ريم عبدالله بزي " التايقر "
ريم عبدالله بزي " التايقر "
Time منذ 17 دقيقة Views 333
ألم أسفل القدم خصوصا عند المشي بعد النوم أسبابه وعلاجه
ألم أسفل القدم خصوصا عند المشي بعد النوم أسبابه وعلاجه
Time منذ 17 دقيقة Views 335
شايب احرج المذيعة
شايب احرج المذيعة
Time منذ 18 دقيقة Views 307