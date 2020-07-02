نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رابطة الدوري الإسباني: عودة الجماهير ليست من أولوياتنا

Time منذ ساعة
Views 1502
رابطة الدوري الإسباني: عودة الجماهير ليست من أولوياتنا

وكالات (صدى):
أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن عودة الجماهير إلى المباريات ليس من أولويات الرابطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تُقام دون جماهير منذ استئنافها، فيما قال تيباس: " لن يكون هناك جمهور في الملاعب في الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني، أعتقد أن هذا الأكثر أمانا للجميع، في سبتمبر قد يتغير الوضع " .

وأشار في سياق آخر، إلى التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان عن برشلونة، قائلًا: ” لا أعرف ماذا يحدث في برشلونة، لكن أود استمرار غريزمان في الدوري الإسباني “ .

ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بـ 71 نقطة من 32 مباراة، مقابل 70 نقطة لبرشلونة في المركز الثاني، من 33 مباراة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبعث صداه
عندما يغيب المساء
يستاهل وعليكم به
عندما يغيب المساء
يستاهل وعليكم به
هيو
جزاك الله خير يا صاحب المقطع للاسف المرور يحتاج رجل حازم عنده خطه وادوات ودعم . دوريات المرور والشرطة هذه مسؤوليتهم.
زائر
العنوان زاتي هههههههههههههه

أخر الأخبار

حكم التحدث مع الأصدقاء عن الصدقة التي نقوم بها (فيديو)
حكم التحدث مع الأصدقاء عن الصدقة التي نقوم بها (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1175
الرياض ومكة المكرمة تسجلان حالات وفاة جديدة بكورونا
الرياض ومكة المكرمة تسجلان حالات وفاة جديدة بكورونا
Time منذ 6 دقائق Views 1282
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة
Time منذ 7 دقائق Views 1266
الإعلامي ” سعيد العجل ” يتلقى شكر وتقدير جامعة شقراء
الإعلامي ” سعيد العجل ” يتلقى شكر وتقدير جامعة شقراء
Time منذ 8 دقائق Views 1109
خطوات تنظيف دواسات السيارة
خطوات تنظيف دواسات السيارة
Time منذ 8 دقائق Views 1118
بالفيديو .. عقار كبير يسقط علي سائق حفار
بالفيديو .. عقار كبير يسقط علي سائق حفار
Time منذ 8 دقائق Views 163
ريم عبدالله بزي " التايقر "
ريم عبدالله بزي " التايقر "
Time منذ 17 دقيقة Views 333
ألم أسفل القدم خصوصا عند المشي بعد النوم أسبابه وعلاجه
ألم أسفل القدم خصوصا عند المشي بعد النوم أسبابه وعلاجه
Time منذ 17 دقيقة Views 334
شايب احرج المذيعة
شايب احرج المذيعة
Time منذ 18 دقيقة Views 307
سوداني رايق
سوداني رايق
Time منذ 18 دقيقة Views 406