رابطة الدوري الإسباني: عودة الجماهير ليست من أولوياتنا

وكالات (صدى):
أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن عودة الجماهير إلى المباريات ليس من أولويات الرابطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تُقام دون جماهير منذ استئنافها، فيما قال تيباس: " لن يكون هناك جمهور في الملاعب في الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني، أعتقد أن هذا الأكثر أمانا للجميع، في سبتمبر قد يتغير الوضع " .
وأشار في سياق آخر، إلى التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان عن برشلونة، قائلًا: ” لا أعرف ماذا يحدث في برشلونة، لكن أود استمرار غريزمان في الدوري الإسباني “ .
ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بـ 71 نقطة من 32 مباراة، مقابل 70 نقطة لبرشلونة في المركز الثاني، من 33 مباراة.