حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة

عادل الحربي (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة. فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.
كما توقعت أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-٤0 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، في حين تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة ١٢-٣٥ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.