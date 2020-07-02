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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة

Time منذ ساعة
Views 1635
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة

عادل الحربي (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة. فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

كما توقعت أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-٤0 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، في حين تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة ١٢-٣٥ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبعث صداه
عندما يغيب المساء
يستاهل وعليكم به
عندما يغيب المساء
يستاهل وعليكم به
هيو
جزاك الله خير يا صاحب المقطع للاسف المرور يحتاج رجل حازم عنده خطه وادوات ودعم . دوريات المرور والشرطة هذه مسؤوليتهم.
زائر
العنوان زاتي هههههههههههههه

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