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كلب ينهش توأمين رضيعين بدافع الغيرة

Time منذ 36 دقيقة
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كلب ينهش توأمين رضيعين بدافع الغيرة

أميرة خالد (صدى):
أصيبت أمًّا برازيلية، بصدمة عصبية إثر قيام كلبها بمهاجمة طفلتيها التوأم البالغتان 26 يومًا فقط من العمر، حتى قضى عليهما.

وكانت إيلين نوفايس (29 عامًا)، تتحدث مع أحد الجيران عندما سمعت صراخ طفلتيها، فهرعت إليهما، لتجد أن أحد كلبيها وهو من فصيلة مهجنة من الأبرادور والثعلب الأمريكي، قد قضى عليهما.

وأجرى أحد الجيران الإسعافات الأولية للطفلتين، فيما تم نقلهما إلى المستشفى، لكنهما فارقا الحياة في الحال.

يذكر أن الزوجين إيلين وريجيس، قد انتظرا مدة تسع سنوات حتى رُزقا بالتوأم، وولدت الطفلتان قبل موعدهما بشهر كامل.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الاهم هو اخراج المليشات لكي يعيش الشعب بامان ويعود اللاجئين بدون خوف.
صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل

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