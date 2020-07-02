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الجمارك تكشف كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة

Time منذ ساعتين
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الجمارك تكشف كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة

عادل الحربي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، كيفية تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة وهي 15% على السلع المستوردة سواء التي يضاف إليها رسوم جمركية أو التي لا ينطبق عليها إضافة رسوم.

وأشارت الجمارك، إلى أن تطبيق " ضريبة القيمة المضافة 15% على السلع المستوردة يكون بعد إضافة الرسوم الجمركية عليها "، موضحة أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلعة فقط بنسبة 15%، حال عدم احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

وأضافت في سياق آخر، أنه يتم تحصيل فرق الرسوم الجمركية للمركبات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، في حال تمت مطابقة بيانات المركبة مع الوثائق المصاحبة لها وكانت الرسوم الجمركية المحصلة عليها أقل من الواجب استحصالها.

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أحدث التعليقات

زائر
المفروض هذي الامراض تتكفل فيها وزارة الصحة وما يحتاج الشخص يطلب من الناس العلاج
عندما يغيب المساء
طيب طيب تكفون في الحلوين لاتقصرون عليهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده

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