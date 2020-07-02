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مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة

Time منذ ساعتين
Views 1502
مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عن توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، بمسمى (ُمحلل تخطيط وتطوير الموارد البشرية).

وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولا ٌيشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز 3 سنوات ويف ّضل خبرة في رصد مؤشرات الأداء الرئيسية والتحليل الوظيفي ومشاركة المنسوبين،

ويفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية، ويفّضل شهادة (CP SHRM أو PHR أو CIPD، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).

وعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية

وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع ضرورة كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

 

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أحدث التعليقات

زائر
المفروض هذي الامراض تتكفل فيها وزارة الصحة وما يحتاج الشخص يطلب من الناس العلاج
عندما يغيب المساء
طيب طيب تكفون في الحلوين لاتقصرون عليهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده

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