مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عن توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، بمسمى (ُمحلل تخطيط وتطوير الموارد البشرية).
وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولا ٌيشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز 3 سنوات ويف ّضل خبرة في رصد مؤشرات الأداء الرئيسية والتحليل الوظيفي ومشاركة المنسوبين،
ويفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية، ويفّضل شهادة (CP SHRM أو PHR أو CIPD، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
وعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية
وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع ضرورة كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]