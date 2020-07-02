عمر المهنا يرفض تعيين الأجانب في رئاسة لجنة الحكام

ماجد محمد (صدى):
أعرب رئيس لجنة الحكام الأسبق، عمر المهنا، عن رفضه لتعيين الأجانب في رئاسة لجنة الحكام المحلية باتحاد الكرة.
وأكد أن السويس
ري مانويل نافارو مدير دائرة الحكام، ذو كفاءة تحكيمية عالية ويتمتع بخبرة واسعة استمدها من عمله لسنوات طويلة في الاتحاد الدولي.
وكشف أن هناك فرقًا بين لجنة الحكام ودائرة الحكام، هو أنه “ طالما أن اتحاد الكرة قد وافق على أن تكون هناك دائرة حكام، فهذا قراره.. واللجنة تختص بالشؤون الإدارية والدائرة مهمتها فنية”.
وأضاف خلال تصريحات إذاعية: " يجب استقدام 3 أو 4 أشخاص من ذوي الخبرة الواسعة دوليا، وتعيينهم في دائرة الحكام”، متابعًا: " أما لجنة الحكام فيجب أن يكون رئيسها وجميع أعضائها من السعوديين.. الحكم السعودي يمتلك قدرات عالية، ولا يحتاج للنجاح إلا الثقة من اتحاد الكرة والأندية والوزارة والإعلام ثم الجماهير”.
وكان الإسباني فيرناندو تريساكو قد تولى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم منذ سبتمبر 2019.