شاب يخنق زوجته ويشنق نفسه بسبب حماته

لندن (صدى):
أقدم زوج على خنق زوجته وشنق نفسه بعد جدال معها بسبب فكرة انتقال حماته للسكن مع أسرته في المنزل.
وذكرت تقارير بريطانية أن كيريل نيمسيف (32 عاما) هاجم زوجته لانا نيميسيفا (33 عاماً)، بعد أن تجادلا حول انتقال والدة الزوجة ليوبوف زاتسيبينا للإقامة معهما، بينما كان طفلهما البالغ من العمر عامين ينام في مهده.
وعثرت الجهات الأمنية على جثة الزوجة على أرضية الحمّام، بينما كان الزوج ملقى بلا حراك في بهو المنزل بمدينة ستافوردشاير.
وكان الزوجان قد انتقلا إلى المملكة المتحدة من مسقط رأسهما في لاتفيا، حيث حصلت لانا على وظيفة طبيبة عيون، بينما كان كيريل يعمل طاهياً في مطعم بيتزا اكسبرس.
في حين قال كبير المفتشين دان إيسون، من شرطة ستافوردشاير، إن علاقة الزوجين توترت عندما انتقلت والدة لانا للإقامة معهما، وكان الزوج مطعوناً في معدته عندما تم العثور عليه.