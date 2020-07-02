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عسير تُسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعتين
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عسير تُسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبها (صدى):
سجلت منطقة عسير، اليوم الخميس، 465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لتقرير وزارة الصحي اليومي.

وتوزعت الحالات كالتالي: محافظة خميس مشيط ١٥٨ إصابة، مدينة أبها ٨١ إصابة، محافظة بيشة ٣ إصابات، محافظة محايل عسير ٩٦ إصابة، محافظة رجال ألمع إصابتين، محافظة المجاردة ٦ إصابات، محافظة النماص ٣٣ إصابة، محافظة ظهران الجنوب ٤ إصابات، مركز بللسمر ١٢ إصابة، محافظة أحد رفيدة ٢١ إصابة، مركز البشاير ٥ إصابات، محافظة سبت العلاية ٥ إصابات، محافظة تنومة ٤ إصابات، محافظة سراة عبيدة ١١ إصابات، مركز المضة إصابة واحدة، مركز الحرجة إصابتين، محافظة تثليث ١٠ إصابات، محافظة وادي بن هشبل ١٠ إصابات، محافظة تنومة ٤ إصابات، محافظة الحرجة إصابتين، مركز البشاير ٥ إصابات، مركز القحمة إصابة واحدة.

ووصل إجمالي الإصابات في عسير منذ بداية الجائحة إلى ٨٣٧٥ إصابة، و٣٤٥٥ حالة تعافي، و ١٧ حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4.909 حالة تعافي جديدة و54 حالة وفاة.

 

 

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أحدث التعليقات

زائر
المفروض هذي الامراض تتكفل فيها وزارة الصحة وما يحتاج الشخص يطلب من الناس العلاج
عندما يغيب المساء
طيب طيب تكفون في الحلوين لاتقصرون عليهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده

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