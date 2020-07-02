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استمرار نشاط الرياح السطحية على جازان وفرسان
منذ 12 دقيقة
1229
1
جازان (صدى):
نبهت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة من استمرار نشاط الرياح السطحية على جازان وفرسان.
وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها ارتفاع الأمواج، منوهة باستمرارها حتى الساعة الثامنة مساءً.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يغنيك ياالحبيب ويعطيك من واسع فضله ويرضيك .. آمين .. .. ماتقصر طال عمرك ، عداك العيب ياالحبيب ..
المليليح
يكفي انه لعب بالأهلي ويكفي أن الأهلي السعودي الملكي أول فريق جاب افضل الأجانب
ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..
وائل احمد فؤاد الهوى
هلا
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