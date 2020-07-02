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صدور جدول استكمال دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

Time منذ 31 دقيقة
Views 1409
صدور جدول استكمال دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

الرياض (صدى):
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول الجولات المتبقية من دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020 بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستستكمل منافسات الدوري بإقامة المواجهات المؤجلة يوم 13 أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة الـ 22 في الرابع من سبتمبر المقبل، فيما ستكون مواجهة النهائي بين بطلي المجموعتين في الـ 12 من الشهر نفسه.

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة لدوري الدرجة الأولى فيما يهبط صاحبا المركزين 11 , 12 من كل مجموعة إلى دوري أندية الدرجة الثالثة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يغنيك ياالحبيب ويعطيك من واسع فضله ويرضيك .. آمين .. .. ماتقصر طال عمرك ، عداك العيب ياالحبيب ..
المليليح
يكفي انه لعب بالأهلي ويكفي أن الأهلي السعودي الملكي أول فريق جاب افضل الأجانب
ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..
وائل احمد فؤاد الهوى
هلا

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