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مدرب توتنهام غير سعيد بطول المدة التي تفصل مباريات فريقه

Time منذ 45 دقيقة
Views 1399
مدرب توتنهام غير سعيد بطول المدة التي تفصل مباريات فريقه

وكالات (صدى):
كشف مدرب توتنهام هوتسبير بأنه غير سعيد، بسبب طول المدة التي تفصل مباريات فريقه منذ إستئناف مباريات الدوري الإنجليزي، عقب توقفها بسبب كورونا.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي قبل المواجهة "أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة"، مضيفا بأن الوقت الأمثل بين المباراة والأخرى، هو حسب رأيي، ثلاثة أيام وخاصة في هذا الوقت عندما تسعى للوصول إلى أفضل أداء وأفضل تركيز.“

وسيلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد في وقت لاحق من يوم الخميس وذلك بعد مرور تسعة أيام من مباراته الماضية والتي انتهت بفوزه 2-صفر على وست هام يونايتد في 23 يونيو حزيران الماضي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يغنيك ياالحبيب ويعطيك من واسع فضله ويرضيك .. آمين .. .. ماتقصر طال عمرك ، عداك العيب ياالحبيب ..
المليليح
يكفي انه لعب بالأهلي ويكفي أن الأهلي السعودي الملكي أول فريق جاب افضل الأجانب
ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..
وائل احمد فؤاد الهوى
هلا

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