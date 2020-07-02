مدرب توتنهام غير سعيد بطول المدة التي تفصل مباريات فريقه

وكالات (صدى):
كشف مدرب توتنهام هوتسبير بأنه غير سعيد، بسبب طول المدة التي تفصل مباريات فريقه منذ إستئناف مباريات الدوري الإنجليزي، عقب توقفها بسبب كورونا.
وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي قبل المواجهة "أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة"، مضيفا بأن الوقت الأمثل بين المباراة والأخرى، هو حسب رأيي، ثلاثة أيام وخاصة في هذا الوقت عندما تسعى للوصول إلى أفضل أداء وأفضل تركيز.“
وسيلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد في وقت لاحق من يوم الخميس وذلك بعد مرور تسعة أيام من مباراته الماضية والتي انتهت بفوزه 2-صفر على وست هام يونايتد في 23 يونيو حزيران الماضي.