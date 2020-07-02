بالفيديو.. فرحة طفلة الشاعر عبداللطيف المبارك بوالدها في لفتة بريئة

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو رد فعل طفلة الشاعر عبداللطيف المبارك وفرحتها بعد مشاهدته على شاشة التلفاز، وهو يتحدث عن فوزه بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.
وأظهر مقطع الفيديو الشاعر يتحدث عن الجائزة ، لتشاهده طفلته الصغيرة وتتجه على الفور نحو التلفزيون وتقوم بتقبيل صورة والدها، وتمن ثم تتحدث لمن معها وهي تقول “بابا” وتشير إلى صورته في التلفاز.
ويذكر أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد أعلن الأحد الماضي أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية، والتي فاز فيها الشاعر عبداللطيف المبارك بجائزة فرع التجربة الشعرية وقدرها نصف مليون ريال.