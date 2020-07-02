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بالفيديو.. فرحة طفلة الشاعر عبداللطيف المبارك بوالدها في لفتة بريئة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1857
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بالفيديو.. فرحة طفلة الشاعر عبداللطيف المبارك بوالدها في لفتة بريئة

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو رد فعل طفلة الشاعر عبداللطيف المبارك وفرحتها بعد مشاهدته على شاشة التلفاز، وهو يتحدث عن فوزه بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.

وأظهر مقطع الفيديو الشاعر يتحدث عن الجائزة ، لتشاهده طفلته الصغيرة وتتجه على الفور نحو التلفزيون وتقوم بتقبيل صورة والدها، وتمن ثم تتحدث لمن معها وهي تقول “بابا” وتشير إلى صورته في التلفاز.

ويذكر أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد أعلن الأحد الماضي أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية، والتي فاز فيها الشاعر عبداللطيف المبارك بجائزة فرع التجربة الشعرية وقدرها نصف مليون ريال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يغنيك ياالحبيب ويعطيك من واسع فضله ويرضيك .. آمين .. .. ماتقصر طال عمرك ، عداك العيب ياالحبيب ..
المليليح
يكفي انه لعب بالأهلي ويكفي أن الأهلي السعودي الملكي أول فريق جاب افضل الأجانب
ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..
وائل احمد فؤاد الهوى
هلا

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