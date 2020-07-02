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ريفالدو يُعلق على تراجع برشلونة في الدوري الإسباني : «هناك خطأ»

Time منذ 21 ساعة
Views 1824
ريفالدو يُعلق على تراجع برشلونة في الدوري الإسباني : «هناك خطأ»

وكالات (صدى):
أعرب أسطورة البرازيل ريفالدو عن استغرابه من تراجع نتائج برشلونة في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني ليفقد الصدارة.

وكان برشلونة قد لعب ضد أتلتيكو مدريد قبل يومين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليغا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليبتعد البارشا عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال نجم برشلونة السابق، ريفالدو إن لقطة نزول الفرنسي جريزمان في الدقيقة 90 أمام أتلتيكو مدريد بالمشهد غير المفهوم”.

وأضاف ريفالدو: “هذا التغيير يظهر أن هناك خطأ ما في الفريق، لأن عدم الدفع بجريزمان في مثل هذه المباراة المهمة، يعني أنك تعتقد أنه ليس في أفضل حالاته، أو كان توقيعًا خاطئًا في الصيف”.

وتابع: “لا أفهم أن بطل العالم مع فرنسا، ونجم أتلتيكو مدريد منذ سنوات عديدة، الذي كلف خزائن برشلونة الكثير من المال، انتهى به المطاف إلى لعب تلك الدقائق في مباراة مهمة كهذه”.

وواصل : “يعتقد البعض أن أتلتيكو يمكن أن يلعب بشكل جيد دون حضور جماهيري في كامب نو، لكني أعتقد أنه ليس عذرًا لبرشلونة، فأداء بلوجرانا مخيب للآمال”.

واستكمل: “يمتلك الفريق الاستحواذ بشكل كبير، لكنه لا يخاطر بما فيه الكفاية. الخطورة لن تأتِ بتمرير الكرة في الملعب.. برشلونة يترك الدوري الإسباني يهرب بعيدًا عنه”.

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أحدث التعليقات

زائر
الشر من عندهم لا بارك الله فيهم .. اعتقد حان الاوان ان نتخذ تدابير اكثر من القادمين من الخارج وان لا يرسلون الفيروسات لنا ويكون انتشارها فينا قبل العالم
ابو محمد 😎
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..
ibrahim79
ان منشفط من المحرك انشوى من قوة الحرارة غبي
المتلولس
القرد العثماني يمارس ارهابه في شمال سوريا والعراق وليبيا . فقط لأن والد هذه الطفله عارض على احتلاله الغاشم لشمال سوريا. قام بهذا الفعل الإنتقامي الذي ينافي الاعراف والقيم الإنسانية. قبحك الله ايها العثماني الطامح الجامح ستدور عليك الدوائر وتقع بشر اعمالك ومعك من معك من الاذناب المستعربه
محمد
مهو كل من ربي لحية طلع مطوع او رجل دين الايام هذي تعتبر موضه تربية الحية . في فخذ في قبيلة داخل السعودية عيب الرجال يحلق لحيته . ذاك اليوم شفت واحد مربي لحية ويدخن انصدمت واسئله وعلمني .

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