ريفالدو يُعلق على تراجع برشلونة في الدوري الإسباني : «هناك خطأ»

وكالات (صدى):
أعرب أسطورة البرازيل ريفالدو عن استغرابه من تراجع نتائج برشلونة في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني ليفقد الصدارة.
وكان برشلونة قد لعب ضد أتلتيكو مدريد قبل يومين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليغا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليبتعد البارشا عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال نجم برشلونة السابق، ريفالدو إن لقطة نزول الفرنسي جريزمان في الدقيقة 90 أمام أتلتيكو مدريد بالمشهد غير المفهوم”.
وأضاف ريفالدو: “هذا التغيير يظهر أن هناك خطأ ما في الفريق، لأن عدم الدفع بجريزمان في مثل هذه المباراة المهمة، يعني أنك تعتقد أنه ليس في أفضل حالاته، أو كان توقيعًا خاطئًا في الصيف”.
وتابع: “لا أفهم أن بطل العالم مع فرنسا، ونجم أتلتيكو مدريد منذ سنوات عديدة، الذي كلف خزائن برشلونة الكثير من المال، انتهى به المطاف إلى لعب تلك الدقائق في مباراة مهمة كهذه”.
وواصل : “يعتقد البعض أن أتلتيكو يمكن أن يلعب بشكل جيد دون حضور جماهيري في كامب نو، لكني أعتقد أنه ليس عذرًا لبرشلونة، فأداء بلوجرانا مخيب للآمال”.
واستكمل: “يمتلك الفريق الاستحواذ بشكل كبير، لكنه لا يخاطر بما فيه الكفاية. الخطورة لن تأتِ بتمرير الكرة في الملعب.. برشلونة يترك الدوري الإسباني يهرب بعيدًا عنه”.