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تعرف على درجات التقاضي

Time منذ ساعة
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تعرف على درجات التقاضي

الرياض (صدى):
كفلت المملكة حق التقاضي العادل من خلال الأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يُمكن للمتقاضين أمام محاكم الدرجة الأولى من عرض منازعاتهم ومن ثم عرضها في محاكم أعلى درجة .

وأوضح حساب "تعريف" والمنوط به رفع الوعي لدى المواطنين ما هي المحاكم الأعلى درجة من خلال إنفو وهي محاكم الدرجة الأولى الإبتدائية وتشمل المحاكم العامة والمحاكم التجارية والجزائية، والعمالية، ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ.

وتابع الحساب المحاكم المنوط بها التقاضي العادل محاكم الدرجة الثانية " الإستئناف" والمحاكم العليا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يغنيك ياالحبيب ويعطيك من واسع فضله ويرضيك .. آمين .. .. ماتقصر طال عمرك ، عداك العيب ياالحبيب ..
المليليح
يكفي انه لعب بالأهلي ويكفي أن الأهلي السعودي الملكي أول فريق جاب افضل الأجانب
ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..
وائل احمد فؤاد الهوى
هلا

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