تعرف على درجات التقاضي

الرياض (صدى):
كفلت المملكة حق التقاضي العادل من خلال الأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يُمكن للمتقاضين أمام محاكم الدرجة الأولى من عرض منازعاتهم ومن ثم عرضها في محاكم أعلى درجة .
وأوضح حساب "تعريف" والمنوط به رفع الوعي لدى المواطنين ما هي المحاكم الأعلى درجة من خلال إنفو وهي محاكم الدرجة الأولى الإبتدائية وتشمل المحاكم العامة والمحاكم التجارية والجزائية، والعمالية، ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ.
وتابع الحساب المحاكم المنوط بها التقاضي العادل محاكم الدرجة الثانية " الإستئناف" والمحاكم العليا.