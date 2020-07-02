نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعة
Views 1434
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 58.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7312.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 211 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 215 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 37 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، مشاركة ريت، المراعي، سدكو كابيتال ريت، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأسماك، بتروكيم، الجوف، المستشفى السعودي الألماني، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.13% و 9.93%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، زين السعودية، الإنماء، أسمنت نجران، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، دار الأركان، أرامكو السعودية، سليمان الحبيب، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 84.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7926.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 342 ألف سهم تقاسمتها 1476 صفقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يغنيك ياالحبيب ويعطيك من واسع فضله ويرضيك .. آمين .. .. ماتقصر طال عمرك ، عداك العيب ياالحبيب ..
المليليح
يكفي انه لعب بالأهلي ويكفي أن الأهلي السعودي الملكي أول فريق جاب افضل الأجانب
ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..
وائل احمد فؤاد الهوى
هلا

أخر الأخبار

"الشورى" يوافق على مقترح تعديل نظام التحكيم
"الشورى" يوافق على مقترح تعديل نظام التحكيم
Time منذ دقيقة Views 1066
استمرار نشاط الرياح السطحية على جازان وفرسان
استمرار نشاط الرياح السطحية على جازان وفرسان
Time منذ 10 دقائق Views 1217
جواز تأجير العقار لغير المستأجر ولو لم ينتهي عقده
جواز تأجير العقار لغير المستأجر ولو لم ينتهي عقده
Time منذ 14 دقيقة Views 1346
أضرار السكر للمرأة الثلاثينية
أضرار السكر للمرأة الثلاثينية
Time منذ 20 دقيقة Views 1157
وزارة العدل تطلق الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية
وزارة العدل تطلق الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية
Time منذ 27 دقيقة Views 1391
صدور جدول استكمال دوري الدرجة الثانية لكرة القدم
صدور جدول استكمال دوري الدرجة الثانية لكرة القدم
Time منذ 30 دقيقة Views 1402
مهووس أم كلثوم صاحب جملة "عظمة على عظمة ياست"
مهووس أم كلثوم صاحب جملة "عظمة على عظمة ياست"
Time منذ 36 دقيقة Views 825
متحدث الصحة: لم نسجل إصابات بفيروس كورونا لحالات متعافية (فيديو)
متحدث الصحة: لم نسجل إصابات بفيروس كورونا لحالات متعافية (فيديو)
Time منذ 44 دقيقة Views 1743
مدرب توتنهام غير سعيد بطول المدة التي تفصل مباريات فريقه
مدرب توتنهام غير سعيد بطول المدة التي تفصل مباريات فريقه
Time منذ 44 دقيقة Views 1394
اصطدام مركبتين إثر حادث مروري في المويه
اصطدام مركبتين إثر حادث مروري في المويه
Time منذ 46 دقيقة Views 1408