الصحة تُسجل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4.909 حالة تعافي جديدة و54 حالة وفاة.
وصرّح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بأنه " من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات ٥٠ شخصاً، ومراعاة المساحة".
وأضاف أن "نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي"، متابعًا: " الدرسات حول إرتفاع الإصابات كان المقصود بها في شهر أبريل فقط إنما ماحصل هو الإرتفاع خلال ٩٠ يوم ".
وشددت وزارة الصحة، على المتعافين بضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية العامة .