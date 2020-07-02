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الصحة تُسجل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة تُسجل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4.909 حالة تعافي جديدة و54 حالة وفاة.

وصرّح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بأنه " من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات ٥٠ شخصاً، ومراعاة المساحة".

وأضاف أن "نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي"، متابعًا: " الدرسات حول إرتفاع الإصابات كان المقصود بها في شهر أبريل فقط إنما ماحصل هو الإرتفاع خلال ٩٠ يوم ".

وشددت وزارة الصحة، على المتعافين بضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية العامة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يغنيك ياالحبيب ويعطيك من واسع فضله ويرضيك .. آمين .. .. ماتقصر طال عمرك ، عداك العيب ياالحبيب ..
المليليح
يكفي انه لعب بالأهلي ويكفي أن الأهلي السعودي الملكي أول فريق جاب افضل الأجانب
ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..
وائل احمد فؤاد الهوى
هلا

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