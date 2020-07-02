محمد رمضان يثير الجدل بالتكتم على طائرته الخاصة ويحرج أحد المتابعين

القاهرة (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعد تأكيده عدم قدرته على السفر إلى كاليفورنيا لتصوير الفيديو كليب المشترك مع الدي جي الإسباني سوبر ساكو ، وتأكيده ان صور الجزء الخاص به في مصر .
وبينما قال بعض المتابعين ان "رمضان " يتجاهل وجود طائرة خاصة لديه ولا يفصح عنها لجمهوره بينما يستطيع السفر بها للتصوير .
رد ً النجم المصري بأسلوب ساخر على احد التعليقات قائلاً : كسلت أسافر !
الجدير بالذكر ان الكليب الذي يتحدث عنه رمضان يحمل اسم " تيك توك " ، كما يجهز لتصوير مسلسل " الإمبراطور " الذي يروي قصة حياة الفنان الراحل احمد ذكي .
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