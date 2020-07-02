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محمد رمضان يثير الجدل بالتكتم على طائرته الخاصة ويحرج أحد المتابعين

Time منذ يومين
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محمد رمضان يثير الجدل بالتكتم على طائرته الخاصة ويحرج أحد المتابعين

القاهرة (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعد تأكيده عدم قدرته على السفر إلى كاليفورنيا لتصوير الفيديو كليب المشترك مع الدي جي الإسباني سوبر ساكو ، وتأكيده ان صور الجزء الخاص به في مصر .

وبينما قال بعض المتابعين ان "رمضان " يتجاهل وجود طائرة خاصة لديه ولا يفصح عنها لجمهوره بينما يستطيع السفر بها للتصوير .

رد ً النجم المصري بأسلوب ساخر على احد التعليقات قائلاً : كسلت أسافر !

الجدير بالذكر ان الكليب الذي يتحدث عنه رمضان يحمل اسم " تيك توك " ، كما يجهز لتصوير مسلسل " الإمبراطور " الذي يروي قصة حياة الفنان الراحل احمد ذكي .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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