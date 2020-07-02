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تجارة القصيم تنفذ 8700 جولة رقابية وتضبط 418 مخالفة

Time منذ 7 دقائق
Views 1175
تجارة القصيم تنفذ 8700 جولة رقابية وتضبط 418 مخالفة

بريدة (صدى):
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة القصيم، أكثر من 8،700 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ؛ وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات واسفرت عن تحرير 418 غرامة فورية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
ابوبدر
يعني نفهم ان لك صور بملابس غير محتشمة عالبحر وخايفة تنزل.. والا وش السالفة 🤔🙃
. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
هيو
خبر ممتاز يرفع المعنويات بتكامل ووحدة دول الخليج اقتصاديا واجتماعيا . نتمنى ان لا نصاب بالاحباط من خبر تاجيل مثل العادة .
ابو محمد 😎
مهبوول ..

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