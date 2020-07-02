الفيديو.. ضابط شرطة يلكم إمراة سوداء على وجهها ويدفعها أرضا

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو ضابط شرطة أمريكي ، وهو يلكم إمرأة سوداء البشرة على وجهها قبل أن يمسك بها ويدفعها أرضا وقد قام المخرج بيلي كورين بتصوير الحادث، وأجرت شرطة ميامي تحقيقا في هذا.
وأظهر مقطع الفيديو رجل الشرطة وقد احتدت عليه إحدى السيدات، من ذوات الأصول الأفريقية، في مطار ميامي الدولي، واقتربت منه بشكل استفزه على ما يبدو، فقام بلكمها قبل أن يلقيها أرضا ويقيدها.
وعلق قال مدير قسم شرطة ميامي، ألفريدو راميريز: على الحادث ”أنا مصدوم وغاضب من فيديو الاعتداء الجسدي الذي رأيته لأحد ضباطنا، لقد بدأت على الفور التحقيق وأمرت بإعفاء الضباط المتورطين من الخدمة“.