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بالفيديو.. أجواء رائعة في أبها

Time منذ 11 دقيقة
Views 1215
بالفيديو.. أجواء رائعة في أبها

عسير (صدى):
وثق مقطع فيديو الإجواء الجميلة ،التي تعيشها مدينة أبها، الآن بسقوط حبات البرد.

وأظهر مقطع الفيديو الأجواء مدينة ابها ومنتزهاتها هذه الايام .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
هيو
خبر ممتاز يرفع المعنويات بتكامل ووحدة دول الخليج اقتصاديا واجتماعيا . نتمنى ان لا نصاب بالاحباط من خبر تاجيل مثل العادة .
ابو محمد 😎
مهبوول ..
. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍.✈️.

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