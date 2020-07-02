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بالفيديو.. أجواء رائعة في أبها
منذ 11 دقيقة
1215
عسير (صدى):
وثق مقطع فيديو الإجواء الجميلة ،التي تعيشها مدينة أبها، الآن بسقوط حبات البرد.
وأظهر مقطع الفيديو الأجواء مدينة ابها ومنتزهاتها هذه الايام .
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
هيو
خبر ممتاز يرفع المعنويات بتكامل ووحدة دول الخليج اقتصاديا واجتماعيا . نتمنى ان لا نصاب بالاحباط من خبر تاجيل مثل العادة .
ابو محمد 😎
مهبوول ..
. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍.✈️.
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