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سخرية عارمة إثر فرض "أردوغان" قانون للوصاية على "التواصل الإجتماعي"

Time منذ 8 دقائق
Views 1179
سخرية عارمة إثر فرض "أردوغان" قانون للوصاية على "التواصل الإجتماعي"

أنقرة (صدى):
أثار قرار الرئيس التركي " اردوغان " بفرض قيود على وسائل التواصل الإجتماعي تمكن من ملاحقة المخالفين امنياً غضب كبير في الرأي العام التركي إزاء تضييق الخناق على المواطنين .

والأكثر دهشة ، قرار "اردوغان " بإغلاق "نتفلكس " ، ولم يكن هذا القرار بدافع وطني للحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع وإنما جاء بعد واقعة شخصية بسبب تعرض ابنته اسراء وزوجها وزير المالية لهجوم بعد إعلان قدوم مولودهما الرابع ، وفقاً للعربية .

والغريب أيضاً هو مناقشة وسن تلك القوانين في زمن قياسي قبل منتصف يوليو الجاري !

ونشرت رئيسة حزب الخير المعارض ميرال أكشنار قد تغريدة ساخرة قائلة : ذا أغلقت منصة نيتفليكس قبل انتهاء مسلسل Dark، سأكون مستاءة جدًا .

ورد ّ عليها" أردوغان " : هم يشاهدون الأفلام والمسلسلات ونحن مستمرون في كتابة التاريخ وخدمة المجتمع .

لكنها عقبت بتغريدة تحمل صورة للرئيس التركي وحرمه أمينة أردوغان أثناء احتفالهم بمسلسل "أرطغرل " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
هيو
خبر ممتاز يرفع المعنويات بتكامل ووحدة دول الخليج اقتصاديا واجتماعيا . نتمنى ان لا نصاب بالاحباط من خبر تاجيل مثل العادة .
ابو محمد 😎
مهبوول ..
. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍.✈️.

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