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546 غرامة خلال 4.700 جولة رقابية على محلات ومنافذ بيع مخالفة بالمدينة

Time منذ ساعة
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546 غرامة خلال 4.700 جولة رقابية على محلات ومنافذ بيع مخالفة بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 4.700 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ .

وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 546 غرامة بحق المخالفين أغلبها تخص الأسعار وسلامة السلع ، وذلك فيالهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات .

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لتقديم البلاغات حول اية مخالفات عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ..

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
هيو
خبر ممتاز يرفع المعنويات بتكامل ووحدة دول الخليج اقتصاديا واجتماعيا . نتمنى ان لا نصاب بالاحباط من خبر تاجيل مثل العادة .
ابو محمد 😎
مهبوول ..
. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍.✈️.

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