نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. التشيك تحتفل بإنتهاء «كورونا» بمأدبة عشاء بطول 500 متر

Time منذ 4 ساعات
Views 625
Comment 3
بالفيديو.. التشيك تحتفل بإنتهاء «كورونا» بمأدبة عشاء بطول 500 متر

وكالات (صدى):
إحتفلت التشيك بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19، حيث تُوج هذا الحفل بأضخم مأدبة عشاء جماعي لآلاف المواطنين التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر.

وذكرت تقارير بأن هذا الاحتفال الجماعي جرى على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ؛ بحيث كان على كل مشارك أن يساهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية، وأن يشارك طعامه مع الآخرين.

وقال صاحب المقهى الذي نظم الحدث: "نريد أن نحتفل بنهاية أزمة فيروس كورونا عن طريق الاجتماع وإظهار أن الناس لم يعودوا خائفين من مقابلة الآخرين، كما أنهم ليسوا خائفين من قبول قطعة شطيرة من شخص ما" وقد زينت الطاولات بزهور وأغطية طاولات بيضاء، وتناول السكان المحليون الطعام والشراب مع غروب الشمس من أفق المدينة ، والكمامات لم تعد إلزامية في الأماكن العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

أخر الأخبار

رابطة الدوري الإسباني: عودة الجماهير ليست من أولوياتنا
رابطة الدوري الإسباني: عودة الجماهير ليست من أولوياتنا
Time منذ 3 دقائق Views 1078
" الجمارك " تمدد مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر تنفيذًا للأمر الملكي
" الجمارك " تمدد مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر تنفيذًا للأمر الملكي
Time منذ 8 دقائق Views 1090
طرق تنظيف ودهان مقاعد السيارة
طرق تنظيف ودهان مقاعد السيارة
Time منذ 8 دقائق Views 1068
«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرة أمنية في متصفح «فايرفوكس»
«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرة أمنية في متصفح «فايرفوكس»
Time منذ 8 دقائق Views 1193
إشبيلية الإسباني يخاطب الشباب من أجل «بانيغا»
إشبيلية الإسباني يخاطب الشباب من أجل «بانيغا»
Time منذ 10 دقائق Views 1198
أكثر من 25 مولوداً جديداً من أمهات مصابات بكورونا في المدينة المنورة
أكثر من 25 مولوداً جديداً من أمهات مصابات بكورونا في المدينة المنورة
Time منذ 14 دقيقة Views 1271
إصابات في حادث اصطدام مركبتين بمكة
إصابات في حادث اصطدام مركبتين بمكة
Time منذ 14 دقيقة Views 1266
مواطنة تصنع جهاز زاتي لبيع الكمامات وتؤكد: تم اتهامي بسرقة البيانات (فيديو)
مواطنة تصنع جهاز زاتي لبيع الكمامات وتؤكد: تم اتهامي بسرقة البيانات (فيديو)
Time منذ 19 دقيقة Views 1372
استمرار تدني الرؤية في 4 مناطق
استمرار تدني الرؤية في 4 مناطق
Time منذ 25 دقيقة Views 1395
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة
Time منذ 27 دقيقة Views 1383