بالفيديو.. التشيك تحتفل بإنتهاء «كورونا» بمأدبة عشاء بطول 500 متر

وكالات (صدى):
إحتفلت التشيك بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19، حيث تُوج هذا الحفل بأضخم مأدبة عشاء جماعي لآلاف المواطنين التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر.
وذكرت تقارير بأن هذا الاحتفال الجماعي جرى على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ؛ بحيث كان على كل مشارك أن يساهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية، وأن يشارك طعامه مع الآخرين.
وقال صاحب المقهى الذي نظم الحدث: "نريد أن نحتفل بنهاية أزمة فيروس كورونا عن طريق الاجتماع وإظهار أن الناس لم يعودوا خائفين من مقابلة الآخرين، كما أنهم ليسوا خائفين من قبول قطعة شطيرة من شخص ما" وقد زينت الطاولات بزهور وأغطية طاولات بيضاء، وتناول السكان المحليون الطعام والشراب مع غروب الشمس من أفق المدينة ، والكمامات لم تعد إلزامية في الأماكن العامة.