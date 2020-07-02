إثيوبيا تتهم جهات خارجية بإشعال الإحتجاجات وسط توتر العلاقات مع مصر

وكالات (صدى):
اتهمت الحكومة الإثيوبية جهات خارجية في إندلاع الإحتجاجات العارمة بالشوارع على خلفية مقتل فنان ثوري.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد : إنها جريمة شنعاء شاركت فيها قوى خارجية ونفذتها قوة محلية، بهدف زعزعة السلام ومنعنا من إنهاء الأشياء التي بدأناها.. أعداؤنا لن ينجحوا .
وأضاف : يعتقد أعداؤنا أنه يمكنهم تفكيكنا بسهولة، لكننا سنستخدم هذا الحادث لتوحيد البلاد وضمان استمرار خططنا للسلام والأمن في البلاد..
وتسببت الإحتجاجات في مقتل اكثر من 80 شخص جراء الإشتباكات وانتشرت قوات الجيش الإثيوبي في الشوارع .
وجاءت تلك الإحتجاجات عقب انعقاد مجلس الأمن بطلب من مصر إثر الصراع المشتعل بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي المهدد لأمن مصر المائي .