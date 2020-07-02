نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إثيوبيا تتهم جهات خارجية بإشعال الإحتجاجات وسط توتر العلاقات مع مصر

Time منذ ساعة
Views 1677
إثيوبيا تتهم جهات خارجية بإشعال الإحتجاجات وسط توتر العلاقات مع مصر

وكالات (صدى):
اتهمت الحكومة الإثيوبية جهات خارجية في إندلاع الإحتجاجات العارمة بالشوارع على خلفية مقتل فنان ثوري.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد : إنها جريمة شنعاء شاركت فيها قوى خارجية ونفذتها قوة محلية، بهدف زعزعة السلام ومنعنا من إنهاء الأشياء التي بدأناها.. أعداؤنا لن ينجحوا .

وأضاف : يعتقد أعداؤنا أنه يمكنهم تفكيكنا بسهولة، لكننا سنستخدم هذا الحادث لتوحيد البلاد وضمان استمرار خططنا للسلام والأمن في البلاد..

وتسببت الإحتجاجات في مقتل اكثر من 80 شخص جراء الإشتباكات وانتشرت قوات الجيش الإثيوبي في الشوارع .

وجاءت تلك الإحتجاجات عقب انعقاد مجلس الأمن بطلب من مصر إثر الصراع المشتعل بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي المهدد لأمن مصر المائي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
هيو
خبر ممتاز يرفع المعنويات بتكامل ووحدة دول الخليج اقتصاديا واجتماعيا . نتمنى ان لا نصاب بالاحباط من خبر تاجيل مثل العادة .
ابو محمد 😎
مهبوول ..
. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍.✈️.

أخر الأخبار

محمد رمضان يثير الجدل بالتكتم على طائرته الخاصة ويحرج أحد المتابعين
محمد رمضان يثير الجدل بالتكتم على طائرته الخاصة ويحرج أحد المتابعين
Time منذ 10 ثواني Views 999
بالفيديو.. إعفاء مصدري أدوات الدين من سداد المقابل المالي حتى عام 2025
بالفيديو.. إعفاء مصدري أدوات الدين من سداد المقابل المالي حتى عام 2025
Time منذ دقيقتين Views 1073
الفيديو.. ضابط شرطة يلكم إمراة سوداء على وجهها ويدفعها أرضا
الفيديو.. ضابط شرطة يلكم إمراة سوداء على وجهها ويدفعها أرضا
Time منذ 4 دقائق Views 52
الأمير فيصل بن تركي: خالد الزيلعي في أيدٍ أمينة
الأمير فيصل بن تركي: خالد الزيلعي في أيدٍ أمينة
Time منذ 5 دقائق Views 1151
تجارة القصيم تنفذ 8700 جولة رقابية وتضبط 418 مخالفة
تجارة القصيم تنفذ 8700 جولة رقابية وتضبط 418 مخالفة
Time منذ 6 دقائق Views 1141
"شراحيلي": نسيوني بعد النصر والفيصلي أملي القادم
"شراحيلي": نسيوني بعد النصر والفيصلي أملي القادم
Time منذ 7 دقائق Views 1207
سخرية عارمة إثر فرض "أردوغان" قانون للوصاية على "التواصل الإجتماعي"
سخرية عارمة إثر فرض "أردوغان" قانون للوصاية على "التواصل الإجتماعي"
Time منذ 7 دقائق Views 1174
بالفيديو.. أجواء رائعة في أبها
بالفيديو.. أجواء رائعة في أبها
Time منذ 9 دقائق Views 1205
شاهد.. أول ظهور لدنيا بطمة وزوجها بعد شائعات انفصالهما
شاهد.. أول ظهور لدنيا بطمة وزوجها بعد شائعات انفصالهما
Time منذ 10 دقائق Views 1328
المدرب الصربي: هدفي كأس خادم الحرمين الشريفين
المدرب الصربي: هدفي كأس خادم الحرمين الشريفين
Time منذ 19 دقيقة Views 1499