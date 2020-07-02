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وزير الصناعة: الأمر الملكي يعكس حرص القيادة على تقليل أثر الجائحة الاقتصادي

Time منذ 32 دقيقة
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وزير الصناعة: الأمر الملكي يعكس حرص القيادة على تقليل أثر الجائحة الاقتصادي

الرياض (صدى):
رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهم الله- على صدور الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لمدة إضافية.

وأوضح "الخريف" في تغريدة لها عبر موقع "تويتر"، أن الأمر الملكي يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بأبناء الوطن، ورعاية مصالحهم، وتقليل أثر الجائحة على اقتصاده.

وصدر اليوم الخميس، الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
هيو
خبر ممتاز يرفع المعنويات بتكامل ووحدة دول الخليج اقتصاديا واجتماعيا . نتمنى ان لا نصاب بالاحباط من خبر تاجيل مثل العادة .
ابو محمد 😎
مهبوول ..
. راعــي الـددســـن .
طـيب كيف ركب الدبدوب على سقف المنزل .؟؟🤔.
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــيه .👍.✈️.

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