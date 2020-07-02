نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الزكاة والدخل" تمدد عدد من مبادرات تحفيز الإقتصاد ودعم القطاع الخاص

Time منذ 23 دقيقة
Views 1333
"الزكاة والدخل" تمدد عدد من مبادرات تحفيز الإقتصاد ودعم القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديد فترة الاستفادة من عدد من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، التي أطلقتها في شهر مارس الماضي، وذلك للحد من تداعيات فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وبينت الهيئة أن المبادرات التي شملها التمديد الزمني 4 مبادرات، وهي: مبادرة التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، بالإضافة إلى مبادرة تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً.

كما شملت المبادرات الـمُمَدّدة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة في الموعد النظامي شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الزكاة والضريبة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بدايةً من شهر مارس 2020م.

وقالت الهيئة :" إن المكلفين ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل، ماعدا مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة، فإنه يمكن للمكلفين الاستفادة منها حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في الثلاثين من شهر يونيو الماضي".

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن جهودها في تقديم خدمات عالية الجودة، تمَكّن المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضرائب في المملكة من الامتثال الطوعي والوفاء بواجباتهم الضريبية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن حزمة من المبادرات، لتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية على المكلفين، تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية حول العالم.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار الساعة، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله الفقير
الحكام تعرفهم من وجوههم لهم هيبة عند الاعداء والملك فيصل زعيم للامة الاسلامية وليس للعرب فقط ملك لا يعرف قلبه الخنوع إلا لله عز وجل وكانت تخافه اكبر زعامات العالم . رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
. راعــي الـددســـن .
لاتحاتي يخوي ابو محمد 😎 . . راح أجيب معي تيسين لباني للكبسات والمندي والحنيذ . . والجــراد نسويه مقلــقل للنقـنقه .😋.
ابو محمد 😎
يمكن مالقت من يعطيها وجه ، وتبي تسوي لغوه ..
ابو محمد 😎
ممتااز ..
أبو مهند
ما ترجع مثل أول العمر له نهايه

أخر الأخبار

البيئة تقرر غرامات على الجمال غير المرقمة محرم المقبل
البيئة تقرر غرامات على الجمال غير المرقمة محرم المقبل
Time منذ 9 دقائق Views 1264
تمديد مبادرة دعم موظفي القطاع الخاص المواطنين بالمنشآت المتضررة من كورونا
تمديد مبادرة دعم موظفي القطاع الخاص المواطنين بالمنشآت المتضررة من كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1205
إيران تعترف بحادث يقع بمحطة «نطنز» النووية
إيران تعترف بحادث يقع بمحطة «نطنز» النووية
Time منذ 11 دقيقة Views 1207
بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم قبول مدراء المدارس الهدايا من المعلمين والمعلمات
بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم قبول مدراء المدارس الهدايا من المعلمين والمعلمات
Time منذ 12 دقيقة Views 1233
«هدف» تحذر من الكشف عن معلومات شخصية لطرف ثالث
«هدف» تحذر من الكشف عن معلومات شخصية لطرف ثالث
Time منذ 18 دقيقة Views 1276
بالفيديو.. شرطة جدة تطيح بثلاث أشخاص حاولوا سرقة كيابل نحاسية
بالفيديو.. شرطة جدة تطيح بثلاث أشخاص حاولوا سرقة كيابل نحاسية
Time منذ 21 دقيقة Views 1363
"الزكاة والدخل" تمدد عدد من مبادرات تحفيز الإقتصاد ودعم القطاع الخاص
"الزكاة والدخل" تمدد عدد من مبادرات تحفيز الإقتصاد ودعم القطاع الخاص
Time منذ 23 دقيقة Views 1333
ليلى عبدالله لـ "مصوري الفتيات بملابس البحر": تناقض وفضح أرجوكم كفوا أيديكم
ليلى عبدالله لـ "مصوري الفتيات بملابس البحر": تناقض وفضح أرجوكم كفوا أيديكم
Time منذ 35 دقيقة Views 1900
تقني يحذر من مخاطر قد تحدث جراء كاميرات المراقبة بالمنازل
تقني يحذر من مخاطر قد تحدث جراء كاميرات المراقبة بالمنازل
Time منذ 41 دقيقة Views 2001
رحيل "نوف العنزي" محاربة السرطان يشعل "تويتر "
رحيل "نوف العنزي" محاربة السرطان يشعل "تويتر "
Time منذ 45 دقيقة Views 2129