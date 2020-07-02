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بالفيديو.. شرطة جدة تطيح بثلاث أشخاص حاولوا سرقة كيابل نحاسية
منذ 21 دقيقة
1363
1
جدة (صدى):
واصلت دوريات الأمن بمحافظة جدة جهودها لضبط المخالفين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
واسفرت جهودهم عن ضبط ثلاث أشخاص حاولوا سرقة كيابل نحاسية من أحد المواقع.
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أحدث التعليقات
عبدالله الفقير
الحكام تعرفهم من وجوههم لهم هيبة عند الاعداء والملك فيصل زعيم للامة الاسلامية وليس للعرب فقط ملك لا يعرف قلبه الخنوع إلا لله عز وجل وكانت تخافه اكبر زعامات العالم . رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
. راعــي الـددســـن .
لاتحاتي يخوي ابو محمد 😎 . . راح أجيب معي تيسين لباني للكبسات والمندي والحنيذ . . والجــراد نسويه مقلــقل للنقـنقه .😋.
ابو محمد 😎
يمكن مالقت من يعطيها وجه ، وتبي تسوي لغوه ..
ابو محمد 😎
ممتااز ..
أبو مهند
ما ترجع مثل أول العمر له نهايه
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