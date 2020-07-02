تقني يحذر من مخاطر قد تحدث جراء كاميرات المراقبة بالمنازل

عادل الحربي (صدى):
حذر الخبير التقني سمير جنيد، من مخاطر قد تحدث بسبب كاميرات المراقبة والتى يتم تركيبها بغرض مراقبة وحماية المنازل.
وجاءت تحذيرات الخبير بعدما اكتشف الخبير أحد المواقع يقوم بنشر فيديوهات مسربة من كاميرات مراقبة بعض المنازل في المملكة، بواسطة المسؤولين عن تركيب هذه الكاميرات.
ووجه الخبير عدة نصائح منها عدم تركيب كاميرات المراقبة في المنازل إلا للضرورة، كما شدد على ضرورة تغيير الرقم السري للكاميرا عقب مغادرة العامل الذى قام بتركيبها لضمان عدم استغلال العامل للرقم السري في التجسس على المنازل.