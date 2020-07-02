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تقني يحذر من مخاطر قد تحدث جراء كاميرات المراقبة بالمنازل

Time منذ 41 دقيقة
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تقني يحذر من مخاطر قد تحدث جراء كاميرات المراقبة بالمنازل

عادل الحربي (صدى):
حذر الخبير التقني سمير جنيد، من مخاطر قد تحدث بسبب كاميرات المراقبة والتى يتم تركيبها بغرض مراقبة وحماية المنازل.

وجاءت تحذيرات الخبير بعدما اكتشف الخبير أحد المواقع يقوم بنشر فيديوهات مسربة من كاميرات مراقبة بعض المنازل في المملكة، بواسطة المسؤولين عن تركيب هذه الكاميرات.

ووجه الخبير عدة نصائح منها عدم تركيب كاميرات المراقبة في المنازل إلا للضرورة، كما شدد على ضرورة تغيير الرقم السري للكاميرا عقب مغادرة العامل الذى قام بتركيبها لضمان عدم استغلال العامل للرقم السري في التجسس على المنازل.

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أحدث التعليقات

عبدالله الفقير
الحكام تعرفهم من وجوههم لهم هيبة عند الاعداء والملك فيصل زعيم للامة الاسلامية وليس للعرب فقط ملك لا يعرف قلبه الخنوع إلا لله عز وجل وكانت تخافه اكبر زعامات العالم . رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
. راعــي الـددســـن .
لاتحاتي يخوي ابو محمد 😎 . . راح أجيب معي تيسين لباني للكبسات والمندي والحنيذ . . والجــراد نسويه مقلــقل للنقـنقه .😋.
ابو محمد 😎
يمكن مالقت من يعطيها وجه ، وتبي تسوي لغوه ..
ابو محمد 😎
ممتااز ..
أبو مهند
ما ترجع مثل أول العمر له نهايه

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