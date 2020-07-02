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البيئة تقرر غرامات على الجمال غير المرقمة محرم المقبل
منذ 9 دقائق
1255
1
علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، عن تنفيذ غرامات على ملاك الإبل غير المرقمة ابتداءً من محرم المقبل.
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أحدث التعليقات
عبدالله الفقير
الحكام تعرفهم من وجوههم لهم هيبة عند الاعداء والملك فيصل زعيم للامة الاسلامية وليس للعرب فقط ملك لا يعرف قلبه الخنوع إلا لله عز وجل وكانت تخافه اكبر زعامات العالم . رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
. راعــي الـددســـن .
لاتحاتي يخوي ابو محمد 😎 . . راح أجيب معي تيسين لباني للكبسات والمندي والحنيذ . . والجــراد نسويه مقلــقل للنقـنقه .😋.
ابو محمد 😎
يمكن مالقت من يعطيها وجه ، وتبي تسوي لغوه ..
ابو محمد 😎
ممتااز ..
أبو مهند
ما ترجع مثل أول العمر له نهايه
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