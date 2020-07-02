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وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول الأولي بالقوات المسلحة
منذ ساعتين
2204
علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع، مُمثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، نتائج القبول الأولي.
ودعت الوزارة المتقدمين إلى الدخول إلى حساباتهم للتأكد من حالاتهم من خلال الرابط التالي : أضغط
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أحدث التعليقات
زائر
المفروض هذي الامراض تتكفل فيها وزارة الصحة وما يحتاج الشخص يطلب من الناس العلاج
عندما يغيب المساء
طيب طيب تكفون في الحلوين لاتقصرون عليهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
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