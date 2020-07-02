نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رحيل "نوف العنزي" محاربة السرطان يشعل "تويتر "

Time منذ 44 دقيقة
Views 2129
Comment 2
رحيل "نوف العنزي" محاربة السرطان يشعل "تويتر "

الرياض (صدى):
اشتعل موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " بوفاة المواطنة " نوف العنزي " محاربة السرطان التي قاومت المرض اللعين على مدار ثلاثة اعوام .

وصعد هاشتاج يحمل اسم " السرطان يغيب نوف العنزي " الترند على تويتر وسط آلاف الدعوات بالدعاء بالرحمة .

وتوفيت " العنزي " في إحدى مستشفيات الرياض بعد رحلة طويلة مع العلاج والمثابرة ، ودفنت بمقابر النسيم .

وكشف شقيق الراحلة عن تغريدة مؤثرة لها نشرتها قبل عامين قالت فيها : مررت بلحظات شعرت فيها أني لن أحتمل أكثر وأني سأموت، لكن لا شيء من هذا حدث! لم أمت وها أنا أحتمل أكثر! وهذا علمني جيدًا من أكون، وجعلني أدرك قوتي وكم أني أستطيع مهما تعبت ومهما أتلف هذا كل شيء"، بينما ترك عبدالرحمن تعليقًا فقال: "الله يرحمك ويغفر لك ياحبيبتي" ليتفاعل معه آلاف المغردون .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله الفقير
الحكام تعرفهم من وجوههم لهم هيبة عند الاعداء والملك فيصل زعيم للامة الاسلامية وليس للعرب فقط ملك لا يعرف قلبه الخنوع إلا لله عز وجل وكانت تخافه اكبر زعامات العالم . رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
. راعــي الـددســـن .
لاتحاتي يخوي ابو محمد 😎 . . راح أجيب معي تيسين لباني للكبسات والمندي والحنيذ . . والجــراد نسويه مقلــقل للنقـنقه .😋.
ابو محمد 😎
يمكن مالقت من يعطيها وجه ، وتبي تسوي لغوه ..
ابو محمد 😎
ممتااز ..
أبو مهند
ما ترجع مثل أول العمر له نهايه

أخر الأخبار

البيئة تقرر غرامات على الجمال غير المرقمة محرم المقبل
البيئة تقرر غرامات على الجمال غير المرقمة محرم المقبل
Time منذ 9 دقائق Views 1243
تمديد مبادرة دعم موظفي القطاع الخاص المواطنين بالمنشآت المتضررة من كورونا
تمديد مبادرة دعم موظفي القطاع الخاص المواطنين بالمنشآت المتضررة من كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1191
إيران تعترف بحادث يقع بمحطة «نطنز» النووية
إيران تعترف بحادث يقع بمحطة «نطنز» النووية
Time منذ 10 دقائق Views 1200
بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم قبول مدراء المدارس الهدايا من المعلمين والمعلمات
بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم قبول مدراء المدارس الهدايا من المعلمين والمعلمات
Time منذ 11 دقيقة Views 1229
«هدف» تحذر من الكشف عن معلومات شخصية لطرف ثالث
«هدف» تحذر من الكشف عن معلومات شخصية لطرف ثالث
Time منذ 18 دقيقة Views 1269
بالفيديو.. شرطة جدة تطيح بثلاث أشخاص حاولوا سرقة كيابل نحاسية
بالفيديو.. شرطة جدة تطيح بثلاث أشخاص حاولوا سرقة كيابل نحاسية
Time منذ 21 دقيقة Views 1354
"الزكاة والدخل" تمدد عدد من مبادرات تحفيز الإقتصاد ودعم القطاع الخاص
"الزكاة والدخل" تمدد عدد من مبادرات تحفيز الإقتصاد ودعم القطاع الخاص
Time منذ 23 دقيقة Views 1331
ليلى عبدالله لـ "مصوري الفتيات بملابس البحر": تناقض وفضح أرجوكم كفوا أيديكم
ليلى عبدالله لـ "مصوري الفتيات بملابس البحر": تناقض وفضح أرجوكم كفوا أيديكم
Time منذ 34 دقيقة Views 1897
تقني يحذر من مخاطر قد تحدث جراء كاميرات المراقبة بالمنازل
تقني يحذر من مخاطر قد تحدث جراء كاميرات المراقبة بالمنازل
Time منذ 41 دقيقة Views 1980
رحيل "نوف العنزي" محاربة السرطان يشعل "تويتر "
رحيل "نوف العنزي" محاربة السرطان يشعل "تويتر "
Time منذ 44 دقيقة Views 2129