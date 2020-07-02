ليلى عبدالله لـ "مصوري الفتيات بملابس البحر": تناقض وفضح أرجوكم كفوا أيديكم

خالد الظفيري (صدى):
هاجمت الفنانة اللبنانية المقيمة بالكويت "ليلى عبد الله" بعض الأشخاص الدين يقومون بتصوير الفتيات اللاتي ترتدين ملابس غير محتشمة على البحر .
ونشرت " ليلى " فيديو لها على "سناب شات " ، موجهة نصيحة بالحديث بصفة ودية مع الفتيات برتداء الملابس المحتشمة فإذا كان الرد غير مقبول فيمكن إبلاغ الشرطة ،او محاولة تجنب تلك المشاهد من اجل الأطفال والعائلة .
واستنكرت " ليلى " تصوير الفتيات الغير محتشمات مؤكدة ان الأمر به تناقض إذ كيف تطالبها بستر جسدها وتقوم بفضحها في فيديو مؤكدة انه لا داعي للتصوير .