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ليلى عبدالله لـ "مصوري الفتيات بملابس البحر": تناقض وفضح أرجوكم كفوا أيديكم

Time منذ يومين
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ليلى عبدالله لـ "مصوري الفتيات بملابس البحر": تناقض وفضح أرجوكم كفوا أيديكم

خالد الظفيري (صدى):
هاجمت الفنانة اللبنانية المقيمة بالكويت "ليلى عبد الله" بعض الأشخاص الدين يقومون بتصوير الفتيات اللاتي ترتدين ملابس غير محتشمة على البحر .

ونشرت " ليلى " فيديو لها على "سناب شات " ، موجهة نصيحة بالحديث بصفة ودية مع الفتيات برتداء الملابس المحتشمة فإذا كان الرد غير مقبول فيمكن إبلاغ الشرطة ،او محاولة تجنب تلك المشاهد من اجل الأطفال والعائلة .

واستنكرت " ليلى " تصوير الفتيات الغير محتشمات مؤكدة ان الأمر به تناقض إذ كيف تطالبها بستر جسدها وتقوم بفضحها في فيديو مؤكدة انه لا داعي للتصوير .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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