فصل مشجع من وظيفته بعد صورة مع رياض محرز

وكالات (صدى):
تسبب النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في فضل مشجع من وظيفته بعدالتقاط صورة معه .
وفي التفاصيل ، فقد التقط مشجع ماشستر يونايتد صورة مع نجم مانشستر سيتي " رياض محرز" دون مراعاة التباعد الإجتماعي او ارتداء الكمامة.
وفوجئ المشجع " اب لـ5 أطفال " بفصله من وظيفته ، شاكياً بأن الأمر تجاوز النظام وانه لا يستحق الفصل ، وأن محرز كان رائع معه .
وكان "محرز " يزور المجمع السكني الجديد بالقرب من ماكليسفيلد بعد شهرين من حادث سطو مسلح على شقته في مانشستر ،وتقابل مع المشجع لإلتقاط الصورة " المشؤومة " .