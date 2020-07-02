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فصل مشجع من وظيفته بعد صورة مع رياض محرز

Time منذ ساعة
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فصل مشجع من وظيفته بعد صورة مع رياض محرز

وكالات (صدى):
تسبب النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في فضل مشجع من وظيفته بعدالتقاط صورة معه .

وفي التفاصيل ، فقد التقط مشجع ماشستر يونايتد صورة مع نجم مانشستر سيتي " رياض محرز" دون مراعاة التباعد الإجتماعي او ارتداء الكمامة.

وفوجئ المشجع " اب لـ5 أطفال " بفصله من وظيفته ، شاكياً بأن الأمر تجاوز النظام وانه لا يستحق الفصل ، وأن محرز كان رائع معه .

وكان "محرز " يزور المجمع السكني الجديد بالقرب من ماكليسفيلد بعد شهرين من حادث سطو مسلح على شقته في مانشستر ،وتقابل مع المشجع لإلتقاط الصورة " المشؤومة " .

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أحدث التعليقات

عبدالله الفقير
الحكام تعرفهم من وجوههم لهم هيبة عند الاعداء والملك فيصل زعيم للامة الاسلامية وليس للعرب فقط ملك لا يعرف قلبه الخنوع إلا لله عز وجل وكانت تخافه اكبر زعامات العالم . رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
. راعــي الـددســـن .
لاتحاتي يخوي ابو محمد 😎 . . راح أجيب معي تيسين لباني للكبسات والمندي والحنيذ . . والجــراد نسويه مقلــقل للنقـنقه .😋.
ابو محمد 😎
يمكن مالقت من يعطيها وجه ، وتبي تسوي لغوه ..
ابو محمد 😎
ممتااز ..
أبو مهند
ما ترجع مثل أول العمر له نهايه

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