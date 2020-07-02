3 فروق جوهرية بين ضريبة القيمة المضافة والإنتقائية

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الخميس الفرق بين ضريبتي القيمة المضافة والإنتقائية .
وأكدت ان الضريبة المضافة تتميز بالتالي :
1- ضريبة مباشرة على معظم السلع.
2- تفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية .
3- تكون بنسبة ثابتة على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها .
أما الضريبة الإنتقائية فهي :
- ضريبة مباشرة على سلع معينة كالمشروبات الغازية والتبغ ومشتقاته .
- يتم فرضها بنسب متفاوتة تختلف من سلعة لأخرى .
- تُفرض لضررها على الصحة العامة او البيئة وليس لتعزيز موارد الدولة كما هو الحال في الضريبة المضافة .
وكانت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % قد تم تطبيقها امس الأربعاء ودخلت حيز التنفيذ .