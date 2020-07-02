بالفيديو.. التحالف يكشف أحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية المستخدمة ضد المملكة

الرياض (صدى):
كشف التحالف العربي اليوم الخميس احد مراكز تخزين الصواريخ البالستية التي تستخدمها ميلشيات الحوثي الإرهابية .
وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي ، مقطع فيديو يوضح استخدام جبل النهدين كأحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية وعملية الإستهداف والتدمير ، وفقاً لقناة السعودية .
كما أوضحت الصور التحليلية للموقع النشط الأنفاق الموجودة تحت الأرض والمستخدمة في تخزين السلاح .
وأكد التحالف العربي أن الصاروخ الذي أطلق الرياض قبل 8 أيام هو صاروخ بالستي إيراني الصنع وعرض صور تدل على ذلك .
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