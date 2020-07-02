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بالفيديو.. التحالف يكشف أحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية المستخدمة ضد المملكة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. التحالف يكشف أحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية المستخدمة ضد المملكة

الرياض (صدى):
كشف التحالف العربي اليوم الخميس احد مراكز تخزين الصواريخ البالستية التي تستخدمها ميلشيات الحوثي الإرهابية .

وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي ، مقطع فيديو يوضح استخدام جبل النهدين كأحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية وعملية الإستهداف والتدمير ، وفقاً لقناة السعودية .

كما أوضحت الصور التحليلية للموقع النشط الأنفاق الموجودة تحت الأرض والمستخدمة في تخزين السلاح .

وأكد التحالف العربي أن الصاروخ الذي أطلق الرياض قبل 8 أيام هو صاروخ بالستي إيراني الصنع وعرض صور تدل على ذلك .

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أحدث التعليقات

عبدالله الفقير
الحكام تعرفهم من وجوههم لهم هيبة عند الاعداء والملك فيصل زعيم للامة الاسلامية وليس للعرب فقط ملك لا يعرف قلبه الخنوع إلا لله عز وجل وكانت تخافه اكبر زعامات العالم . رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
. راعــي الـددســـن .
لاتحاتي يخوي ابو محمد 😎 . . راح أجيب معي تيسين لباني للكبسات والمندي والحنيذ . . والجــراد نسويه مقلــقل للنقـنقه .😋.
ابو محمد 😎
يمكن مالقت من يعطيها وجه ، وتبي تسوي لغوه ..
ابو محمد 😎
ممتااز ..
أبو مهند
ما ترجع مثل أول العمر له نهايه

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