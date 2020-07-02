دراسة تحذر من اللبن الخام غير المبستر: تسبب في مـوت أكثر من 35 ألف شخص

كاليفورنيا (صدى):
حذرت دراسة طبية حديثة من اللبن غير المبستر الخام، وعدم تركه خارج الثلاجة، لأنه قد يحمل تهديد للصحة، حيث يحتوي على كبيرة من الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات إذا ترك في درجة حرارة الغرفة خارج الثلاجة.
وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا بالولايات بأن البكتيريا ذات الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات قد تصبح جرثومة فائقة بحيث تصبح الأدوية التي تعالج العدوى أو المرض غير مجدية، مشددة على ضرورة وضع الحليب الخام في الثلاجة لتقليل خـطر تطور تلك البكتيريا.
ويلجأ بعض الناس إلى ترك الحليب غير المبستر خارج الثلاجات ليتخـمر، ويساعد تناول هذا الحليب على قتـل مسببات الأمراض وإطالة العمر الافتراضي ويحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا الصحية، لكن عدوى مقاومة المضادات الحيوية تصيب نحو 3 ملايين شخص حول العالم، ويتسبب في مـوت أكثر من 35 ألف شخص.