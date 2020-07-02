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تعرف على الشروط الأربعة لإصدار تفويض قبطان لـ "واسطة بحرية"

Time منذ 22 دقيقة
Views 1374
تعرف على الشروط الأربعة لإصدار تفويض قبطان لـ "واسطة بحرية"

الرياض (صدى):
اشترطت قوات حرس الحدود، لإصدار تفويض قبطان لقيادة الواسطة البحرية 4 إشتراطات .

وأوضحت حرس الحدود للخدمات الإلكترونية "زاول" عبر تويتر، الإشتراطات الأربعة في إنفوجراف، بيَّن خلاله أن إصدار تفويض قبطان لقيادة الواسطة البحرية وهي أن تكون رخصة قيادة الواسطة البحرية للقبطان سارية المفعول، والتأكد من عدم انتهاء رخصة الواسطة البحرية.

وتابعت البوابة الإشتراطات بأن يكون القبطان غير السعودي تحت كفالة مالك الواسطة البحرية (قوارب الصيد)، ويجب ألا تتجاوزمدة التفويض، تاريخ انتهاء إحدى الرخص التالية: «رخصة السجل التجاري للجهة المستفيد – الهوية – الإقامة – الجواز».

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. الله يسعد مساك اخوي بكل خير ..
ابو محمد 😎
فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص هو الفيصل .. .. شمس شرقت وغابت ولابعد غيابها شروق ... رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته .. آمين ..
مي
صح لسانك
. راعــي الـددســـن .
إحـــترقــت الشـــنطـه .😂🔥😂 .

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