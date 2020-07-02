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بالفيديو.. قصة تاريخية تؤكد فطنة الملك فيصل في قمة بشأن فلسطين بلندن

Time منذ 16 دقيقة
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بالفيديو.. قصة تاريخية تؤكد فطنة الملك فيصل في قمة بشأن فلسطين بلندن

الرياض (صدى):
كشفت دارة الملك عبد العزيز موقف دبلوماسي حكيم وحازم للملك فيصل رحمه الله حينما كان وزيراً للخارجية ، تدل على فطنته وبراعته في تمثيل المملكة.

وخلال مقطع صوتي ، أوضحت دارة الملك عبد العزيز الموقف التاريخي حينما كان الملك فيصل ضمن وزراء الخارجية العرب في قمة عقدت بلندن بأن القضية الفلسطينية .

وأوضحت انه حينها كان الجو غائم عدة ايام في بريطانيا بينما أشرقت الشمس في يوم القمة وسط سعادة غامرة بالجو المشمس هناك .

وافتتح الملك فيصل رحمه الله الجلسة مستغلاً هذا الظرف فقال : إن هذه الشمس التي سررتم بإشراقها هدية من الشرق إلى الغرب وعسى ان تستدلوا بنورها لما فيه خير للجميع ، في إشارة إلى الظلام ببريطانيا حال مساندة الصهاينة ضد فسطين والتخبط السياسي .

كما تعرض الملك فيصل لموقف آخر ، حيث كان من المفترض ان تكون هناك جلسة سرية بين وزراء الخارجية العرب قبل الجلسة الثانية من المؤتمر لتحديد النقاط التي سيتم التركيز عليها ، لكن الملك فيصل علم بإختراق البريطانيين لها .

وكان موقف الملك فيصل حازم وشديد ، حيث افتتح الجلسة الثانية ايضاً واعلن انسحابه قائلاً : إننا نرى ألا فائدة من الجلسات وأني اعلن انسحابي طالما ان داء العرب من أنفسهم قبل ان يكون من اعدائهم ، ولم يستطع أحد أن يثنيه عن قراره ، وبالفعل أيده الملك عبد العزيز رحمه الله حينها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. الله يسعد مساك اخوي بكل خير ..
ابو محمد 😎
فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص هو الفيصل .. .. شمس شرقت وغابت ولابعد غيابها شروق ... رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته .. آمين ..
مي
صح لسانك
. راعــي الـددســـن .
إحـــترقــت الشـــنطـه .😂🔥😂 .

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