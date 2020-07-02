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بالصور.. "الأمن البيئي" ينقذ شجرة طلح معمّرة جرفتها السيول بالثمامة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1535
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بالصور.. "الأمن البيئي" ينقذ شجرة طلح معمّرة جرفتها السيول بالثمامة

محمد السعران (صدى):
استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي لطلب إنقاذ شجرة معمرة من أشجار الطلح بالقرب من الثمامة بمدينة الرياض، حيث تمكنت وبمشاركة الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة من إعادة الشجرة المعمرة لموقعها بعد سقوطها خلال الفترة الماضية بسبب السيول والرياح.

جاء ذلك استجابة لأحد النداءات التي أطلقها حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مهتم ببذور الأشجار البرية بدول مجلس التعاون، حيث وجه نداءه للجهات المعنية لإنقاذ الشجرة المعمرة والمحافظة عليها بعد سقوطها.

الجدير بالذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي هي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. الله يسعد مساك اخوي بكل خير ..
ابو محمد 😎
فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص هو الفيصل .. .. شمس شرقت وغابت ولابعد غيابها شروق ... رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته .. آمين ..
مي
صح لسانك
. راعــي الـددســـن .
إحـــترقــت الشـــنطـه .😂🔥😂 .

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