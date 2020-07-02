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المسند يعلن إطلاق النسخة الرقمية الفلكية الثالثة لدورة الحج

Time منذ 38 دقيقة
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المسند يعلن إطلاق النسخة الرقمية الفلكية الثالثة لدورة الحج

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم البروفيسور عبد الله المسند اليوم، إطلاق النسخة الرقمية الفلكية الثالثة لـ"دورة موسم الحج على الفصول الاربعة خلال 34 سنة هـ"، موضحا بأنها تتضمن 100 معلومة رقمية عن موسم الحج ، من بينها تحديد موعد دخول شهر ذي الحجة باليوم، والشهر، والسنة الميلادية، بدرجة موثوقة عالية، مع تحديد السنوات التي يتوافق فيها يوم الوقوف بعرفة مع يوم الجمعة.

وقال المسند بأن النسخة تتضمن حركة دخول شهر ذي الحجة بين الفصول الأربعة، حيث يلاحظ أن الحركة تراجعية (عكسية)؛ حيث إن موسم الحج يدخل في هذه السنوات في فصل الصيف، ومن ثم سيدخل عام 1445هـ الموافق 2024م في فصل الربيع، وسيدخل في عام 1454هـ (2033م) في فصل الشتاء، وفي 1462هـ (2040م) سيدخل في فصل الخريف، إلى أن يعود في عام 1470هـ (20…

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. الله يسعد مساك اخوي بكل خير ..
ابو محمد 😎
فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص هو الفيصل .. .. شمس شرقت وغابت ولابعد غيابها شروق ... رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته .. آمين ..
مي
صح لسانك
. راعــي الـددســـن .
إحـــترقــت الشـــنطـه .😂🔥😂 .

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