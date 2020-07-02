فايز المالكي يرزق بأول حفيدة ويهديها أغنية "يانا يانا في حبيبي أموت أنا"

أميرة خالد (صدى):
استقبل الممثل فايز المالكي أول حفيدة له بسعادة بالغة، والتي رزق بها ابنه راكان المالكي وأسماها نايا. وتقدم العديد من الفنانين والمتابعين وأصدقاء العائلة بالتهاني لركان ولـ فايز المالكي بالمولودة متمنين لها الصحة وأن تتربى في عزهم.
وعلق المالكي معبرا عن فرحته لكونه أصبج جداً في تغريدة له هنأ فيها ابنه على ما رزقه وكتب :”ألف مبروك ما جاك وأهديك "يانا يانا في حبيبي أموت أنا". أما راكان فنشر صورة مكتوب عليها اسم المولودة وعلق :”اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم ، الحمدلله الحمدلله”