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الجوازات: لا يترتب رسوم على نقل معلومات جواز السفر

Time منذ ساعة
Views 1499
الجوازات: لا يترتب رسوم على نقل معلومات جواز السفر

الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات، بأنه لا يشترط وجود المستفيد داخل المملكة ليتمكن من نقل معلومات جواز السفر، كما أنه لا يترتب رسوم على ذلك.

وكان ذلك ردا على إستفسار جاء عبر حساب الجوازات "هل هناك أي رسوم لنقل معلومات جواز سفر جديدة؟»، وسؤال آخر: «كيف يمكنني نقل معلومات من الجواز القديم إلى الجديد وأنا خارج المملكة؟ مع العلم أن الخروج والعودة منتهية»،

وردت المديرية على الإستفسارعبر حسابها «تويتر» «أهلًا بك، لا يترتب رسوم على إجراء نقل المعلومات. سعدنا بتواصلك، موضحة بأنه لا يشترط وجود المستفيد داخل المملكة لتتمكن من إجراء نقل المعلومات» .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل ....^^
ابو محمد 😎
فيص هو الفيصل .. .. شمس شرقت وغابت ولابعد غيابها شروق ... رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته .. آمين ..
مي
صح لسانك
. راعــي الـددســـن .
إحـــترقــت الشـــنطـه .😂🔥😂 .
مي
المواطن وش يستفيد لما تنشال منه بدل الغلا ولما الضرايب تشمله

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