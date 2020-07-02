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الكشف عن مهن غير متوقعة لـ "أحمد حلمي" قبل دخول الفن

Time منذ يومين
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Comment 6
الكشف عن مهن غير متوقعة لـ "أحمد حلمي" قبل دخول الفن

القاهرة (صدى):
قصة الفنان المصري أحمد حلمي غريبة عن مساره الحالي حيث بدأ عمله في التلفزيون المصري منذ 19 عام في وظيفة مساعد مخرج وقبل ذلك كان يعمل مهندس ديكور.

ولمست الإعلامية سناء منصور في حلمي موهبة المذيع الكوميدي، وكانت فكرة برنامج "لعب عيال" فكرتها في الأساس، ولكن حلمي طوّرها بشكل مختلف.

وأصرّت منصور على أن يقدم حلمي البرنامج، لكنه كان يقول لها "أنا مش مذيع"، وردت قائلة: "هاتشوف البرنامج ده هاينجح وهايعمل لك إيه"، وبعدها قاموا باجراء إستفتاء في العالم العربي وليس داخل مصر فقط، واكتسح حلمي الإستفتاء.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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