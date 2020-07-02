"جوجل" تختبر تقنية نقل البيانات بدون إنترنت

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر تقنية "ثورية" لنقل البيانات التي لن تحتاج إلى إنترنت على الإطلاق ، والتي تحمل مسمى "أندرويد بيم" عبر نظام تشغيل "أندرويد" عبر تقنية NFC، لبدء اتصال لنقل الملفات.
وتعمل تقنية مشاركة البيانات القريبة الجديدة ضمن الإصدار التجريبي لنظام تشغيل "أندرويد"، حيث يمكن من خلال التقنية تحديد مستويات الرؤية لجهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وتمكين المستخدم من إيقاف تشغيل الميزة، وقتما يريد.
وستتمكن إذا تم تفعيل تلك الميزة من معرفة إذا ما كان هناك شخص بجوارك، ويمكنك تبادل الملفات معه أم لا، وستتوافق تلك التقنية على العمل مع "أندرويد 6 مارشملو"، وما هو أعلى من ذلك.