رئيس أرامكو: ارتفاع الطلب على النفط ومتفائل بآداء النصف الثاني من 2020

الرياض (صدى):
أكد أمين الناصر رئيس أرامكو زيادة الطلب على النفط بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في أغلب الدول .
وأعرب "الناصر " عن تفاؤله بآداء النصف الثاني من العام الجاري مؤكداً ان سوق النفط سيتعافى قريباً .
وشهد الطلب على النفط تراجع ملحوظ منذ الربع الثاني من العام الجاري مع انتشار جائحة الفيروس في أغلب الدول وفترة الإغلاق التي أثرت على استخدام الطاقة خاصةً من قبل المطارات الدولية التي تم تعليقها تماماً .
وأكد خبراء ان المملكة من أكثر الدول التي لم تتأثر في سوق النفط مقارنةًً بدول اخرى نظراً لإتخاذ السياسات اللازمة .